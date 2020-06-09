حكم بالإعدام لناشط بفيلق القدس..قدم معلومات للموساد والـCIA عن تحركات" سليماني"

أصدر القضاء الإيراني صباح اليوم حكماً بإعدام ناشط إيراني في "فيلق القدس" يدعى محمود اسماعيلي مجد، بعد إدانته بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الامريكية "سي آي اي" والموساد الإسرائيلي.وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت فإن "مجد" تم اتهامه بالتجسس حيث قدم معلومات للمخابرات الامريكية تتعلق بتفاصيل تنقل وتحركات قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني والذي قتل في غارة أمريكية في شهر يناير الماضي، وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أن الحكم بالإعدام الذي صدر ضد "مجد"، تم تأييده وسيتم تنفيذه قريباً.وكان قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، مسؤول في قوات "الحشد الشعبي"، تم اغتيالهما مطلع شهر يناير في غارة أمريكية قرب مطار بغداد، كما قتل في الغارة خمسة اشخاص آخرون.، وأفادت تقارير في حينه أن أحد المقربين من "سليماني" قد وشى بمكانه للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية.وبحسب التقارير الأمريكية فإن سليماني كان يحضر لعملية كبيرة يستهدف بها مواقع أمريكية كما انشغل في أيامه الاخيرة بالتجهيز لتسليح الفلسطينيين لتنفيذ عملية ضد إسرائيل، فضلاً عن عملياته بالتوسع الإيراني في الشرق الأوسط وإقامة جسر شيعي يربط بين لبنان وسوريا واليمن والعراق وإيران.