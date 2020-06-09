اشتباه في إصابة مصطفى درويش بكورونا.. والفنان: «هعمل مسحة»

أعلن الفنان مصطفى درويش، عن شعوره ببعض أعراض فيروس كورونا المستجد.وكتب درويش، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنا تعبان عندي صداع ووجع بطن ومش مستطعم حاجة اللي خالطنى يخلي باله لحد ما اعمل مسحة وربنا يستر".وشارك مصطفى درويش، خلال شهر رمضان الماضي، في أحداث مسلسل "100 وش"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه."100 وش" من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، شريف دسوقي، لؤي عمران، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل ومن إخراج كاملة أبو ذكرى.