الغربية: إنهاء مشروعات الرصف المتعثرة نهاية الشهر الجارى

أعلن الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، عن قرب الانتهاء من مشروعات الرصف المتعثرة التابعة لشركة المقاولون العرب نهاية الشهر الجاري.جاء ذلك خلال اجتماع نائب محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي شركة المقاولون العرب بمقر ديوان عام المحافظة، للحث على الانتهاء السريع من المشروعات المتعثرة وبيان سبب تأخرها عن موعدها.وأضاف عطا أن إجمالي المشاريع المسندة لشركة المقاولون العرب 12 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 49.5 مليون جنيه في 5 مراكز تضم كفرالزيات وبسيون وقطور والمحلة الكبرى وطنطا، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من 5 مشروعات، وجارٍ العمل في المشروعات المتبقية وعددها 7 مشروعات والمقرر انتهاؤها نهاية الشهر الجاري.