«حماية المستهلك» بالفيوم يضبط كمامات ومطهرات مجهولة المصدر

عدد من الكمامات مجهولة المصدر غير مدون عليها بيانات أو علامات، عدد 160 عبوة هاند جيل سعة العبوة 70 مل مجهول المصدر، عدد 75 عبوة هاند جيل سعة العبوة 500 مل مجهول المصدر، عدد 36 عبوة هاند جيل سعة العبوة 300 مل مجهول المصدر، عدد 40 عبوة هاند جيل سعة العبوة 80 مل مجهول المصدر، عدد 15 عبوة هاند جيل واحد لتر، بإجمالي عدد 326 عبوة هاند جيل مطهر مجهولة المصدر.وأوضح الجهاز أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها وإحالة جميع المحاضر للنيابة العامة، لاتخاذ شئونها، ولن يهدأ حتى يحقق رسالته التي يعمل من أجلها وهي إعادة الانضباط إلى الأسواق.ويهيب جهاز حماية المستهلك بالسادة المواطنين، الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك، أو أي معلومات بشأنها، مؤكدا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.