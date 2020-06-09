اتحاد المستثمرين يشيد بدور الحكومة في مواجهة كورونا

ثمن المهندس محمود الشندويلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري سوهاج، بدور القيادة السياسية في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا.وأضاف الشندويلى لـ"الدستور"، أن الحكومة أعطت ثقة كبيرة للمؤسسات الدولية والتمويلية في منح القروض والتمويل لمصر، وذلك يرجع إلى فضل إجراءات الاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الماضية.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عضو جمعية مستثمرى سوهاج، أن قرار عودة الحياة إلى طبيعتها وإعادة تشغيل المصانع بكامل طاقتها قرار عظيم، مؤكدًا أن مصانع محافظة سوهاج تتخذ كافة الاجراءات الوقائية في تعقيم المصانع، بالإضافة إلى الكشف الطبي المستمر للعمال.