ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسيوط

ضبطت وحدة مباحث مركز أبوتيج في أسيوط، بقيادة الرائد محمد عطية، رئيس المباحث، تشكيلا عصابيا مكونا من 4 أشخاص، تخصص في سرقة السيارات الملاكي ماركة بيجو وتقطيعها وبحوزتهم 4 سيارات مبلغ بسرقتها.تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء دكتور منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز أبوتيج، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات البيجو وتقطيعها وبحوزتهم 4 سيارات.وكانت معلومات وصلت إلى ضباط وحدة مباحث المركز تفيد قيام كل من "ا. ب" 43 عامًا، ميكانيكي، ومقيم قسم أول، و"ا. ر" 44 عامًا، عامل، ومقيم بنزلة عبداللاه، سبق اتهامه في 13 سرقة، و"ه. س" 35 عامًا، عامل، ومقيم نزلة عبداللاه، و"خ. أ" 43 عامًا، عام، ومقيم مركز أسيوط، بسرقة السيارات الملاكي ماركة بيجو وتقطيعها ومن ثم بيعها في الأسواق.وعقب تقنين الإجراءات، جرى شن حملة أمنية وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم 4 سيارات ملاكي مبلغ بسرقتها بعد تفريغ كاميرات المراقبة المجاورة لمكان التشكيل.حرر المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.