وثائق تكشف تورط أردوغان في نقل عناصر «القاعدة» إلى سوريا وليبيا

كشفت وثائق سرية نشرها موقع "نورديك مونيتور"، عن التعاون بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم القاعدة الارهابي، لتجنيد الإرهابيين ضمن المرتزقة السوريين ونقلهم إلى ليبيا.وأكد الموقع السويدي، قيام جهاز الاستخبارات التركية بتجنيد إثنين من قيادي التنظيم وهما الأخوان إبراهيم وعبد القادر شان، وأوكلت لهما مهمة نقل الأسلحة والمال للإرهابيين الدوليين، والمساعدة على تجنيد أخطر العناصر في جيش المرتزقة، لإرسالهم إلى سوريا وفيما بعد تم نقلهم إلى ليبيا.وتشير الوثائق إلى أن الإرهابي «إبراهيم شان» الذي سبق أن اعتقل في باكستان عام 2005 لتنفيذه أعمالًا إرهابية لحساب تنظيم القاعدة جرى نقله إلى معتقل غوانتانامو الأمريكي ليتم بعد ذلك نقله إلى تركيا بناء على طلب مخابرات أردوغان التي أعادت تجنيده مطلع بداية العام 2011 لتنفيذ أعمال إرهابية داخل الأراضي السورية.وسلطت الوثائق الضوء على الدور الذي تلعبه المخابرات التركية في دعم وتمكين تنظيم القاعدة وحركة الشباب المرتبطة به في الصومال، كما كشفت النقاب عن تقرير سري أعدته هيئة التحقيق في الجرائم المالية في تركيا «ماساك» عن الضغوط التي مارستها سلطات النظام التركي لإيقاف تحقيق حول تمويل بمئات آلاف الدولارات لمساعدة الحركة المتطرفة المذكورة التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع المخابرات التركية.