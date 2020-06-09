المغرب: حالتا وفاة و135 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تسجيل 135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 8437 حالة.وذكرت وزارة الصحة المغربية، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بمدينتي طنجة ومراكش، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 210 حالات، فيما تم تسجيل 85 حالة شفاء ترفع العدد الإجمالي إلى 7493.