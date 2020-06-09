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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني:

برلماني: تسليم مليون وحدة سكنية خلال حكم السيسي إنجاز لم يحدث من قبل

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 08:17 م
المهندس معتز محمد
المهندس معتز محمد
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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قال المهندس معتز محمد محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي طوال السنوات الماضية، كان مليئا بالإنجازات في مجال العمران وتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية والعمل على القضاء على العشوائيات.

ولفت في بيان له اليوم، إلى أنه خلال ست سنوات تم تسليم ما يقارب من مليون وحدة سكنية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وكانت وحدات بمستويات معيشية لائقة وتتضمن ثلاث غرف وصالة في كافة المحافظات المصرية، في حين كان المواطن المصري قبل الرئيس السيسي ينتظر ما بين 5-10 سنوات ليحصل على وحدة سكنية ملائمة.

وأضاف أنه خلال السنوات الست الماضية، تم ضخ مليارات الجنيهات لتوصيل الصرف الصحي للقرى في كافة أنحاء الجمهورية، وتم توصيل الصرف الصحي لنحو 45% منها في حين أنها كانت قبل الرئيس السيسي لا تزيد عن 10%.

وأكد أن هناك الكثير من الإنجازات الحية والملموسة التي يراها عشرات الملايين على أرض مصر خلال 6 سنوات، من العمل الشاق الدؤوب للنهوض بالوطن وتحقيق خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي.

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