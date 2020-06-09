أحمد موسى يطلق هاشتاج «أردوغان شلح جيشه»

أطلق الإعلامي أحمد موسى، هاشتاج #أردوغان_شلح_جيشه بأربع لغات العربية والإنجليزية والفرنسية والتركية، لاسترجاع ذكرى جرائم الرئيس التركي رجب طييب أردوغان في حق الجيش، قبل 4 سنوات.واستعرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مقاطع فيديو لإهانة أفراد الجيش التركي في الشوارع، وانتزاع ملابسهم، وقيادتهم مسلسلين بالأحبال، وتوجيه الإهانات والركلات لهم.وعقب موسى، قائلا: "ذل ومشهد مرعب، هكذا تعامل أردوغان مع جيشه، شلحه وأهانه وذله".وطالب موسى، متابعيه بتداول الهاشتاج على صفحات التواصل الاجتماعي، وجعله تريند، مشيرا إلى أنه أطلق هاشتاج "أردوغان شلح جيشه"، قبل 4 سنوات، ويعيد تدشينه الآن في الذكرى الرابعة.