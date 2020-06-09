ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر لـ10382

أعلن جمال فورار، الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 10 آلاف و382 حالة إصابة، والوفيات إلى 724 حالة.وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 117 حالة إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 6951 حالة.يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 5 مساء إلى 7 صباحًا في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات هي سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، إضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساء إلى 7 صباحا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري في وقت سابق تمديد العمل بنظام الحجر الصحي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 13 يونيو الجاري.