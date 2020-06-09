59 وفاة و369 إصابة جديدة بـ«كورونا» في كندا

أعلن مسئولو الصحة الكنديين اليوم الثلاثاء، 369 حالة إصابة جديدة لفيروس كوفيد-19، بجانب 59 حالة وفاة جديدة.وجاءت جميع حالات الإصابة اليوم في مقاطعتي أونتاريو الرئيسية وكيبيك الناطقة باللغة الفرنسية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 96597 حالة، وإجمالي الوفيات 7894.وسجلت مقاطعة أونتاريو 230 حالة إصابة، بجانب 14 حالة وفاة، وهو أقل عدد من الإصابات اليومية منذ عشرة أسابيع، وبلغ إجمالي الإصابات في المقاطعة 31090 إصابة، وعدد الوفيات 2464 حالة.وفي مقاطعة كيبيك، سجلت المقاطعة 139 حالة إصابة جديدة، و45 حالة وفاة، ليرتفع عدد الإصابات في المقاطعة إلى 53185 حالة، وإجمالي الوفيات إلى 5029.