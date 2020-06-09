«الثروة السمكية»: 97% نسبة الاكتفاء الذاتي من الاستهلاك

قال الدكتور خالد سيد رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن مصر حققت 97% من الاكتفاء الذاتي، من الاستهلاك السمكي، وهناك سعي لرفع نصيب الفرد المصري من الإنتاج السمكي للوصول للمعدل العالمي.وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن نصيب الفرد من السمك يبلغ 19.6 كيلو جرام سنويا في حين يبلغ عالميا 20.3 كيلو جرام.ولفت إلى أن هناك اتجاها نحو التصدير، ويتم الآن تصدير من 30 إلى 50 ألف طن من الأسماك.وأوضح أن مصر تنتج نوعيات من الأسماك عليها مطلب من الخارج، مؤكدا أن تطوير البحيرات الذي شهدته مصر خلال الـ 6 أعوام الماضية عمل على زيادة الإنتاج.ونوه إلى أن البحيرات لم تلق عناية منذ 50 عاما وكانت تعاني من الإهمال والتلوث والتعديات والصيد العشوائي.وأردف أن إنتاج مصر من الأسماك يبلغ 1.9 مليون طن، مشيرا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى أفريقيا في إنتاج الأسماك والتاسعة عالميا في إنتاج الأسماك من الاستزراع السمكي.