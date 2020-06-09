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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس مجلس النواب اليمني يثمن المواقف البريطانية المساندة لبلاده

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:16 م
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني
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بحث رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، خلال اتصال هاتفي مع سفير بريطانيا لدى اليمن مايكل آرون، اليوم الثلاثاء، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وتطورات الأحداث والآثار الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن البركاني ثمن، خلال الاتصال، المواقف البريطانية المساندة لليمن، ودعمها الإنساني للجانب الإغاثي والصحي في البلاد وتداعيات جائحة كورونا في مؤتمر المانحين الافتراضي 2020، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به المملكة المتحدة كإحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بغية إنهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق الأمن والاستقرار ودعم جهود مبادرات الحل السياسي وتحقيق السلام العادل والشامل في اليمن.

وأعرب رئيس النواب اليمني عن تطلعه لبذل المملكة المتحدة، أقصى الضغوط لإنجاح مساعي الحل السياسي ودعم استعادة مؤسسات الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

من جانبه، جدد السفير البريطاني، دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار اليمن ووحدته ونظامه الجمهوري وسلامة أراضيه، وكل ما يهدف إلى تحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني في الخروج من هذه الأزمة وتطبيع الأوضاع في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية المضي قدما لتنفيذ اتفاق الرياض ومعالجة كافة الاشكاليات التي تواجه تنفيذه، بإعتباره الاتفاق خطوة هامة ومفتاحا للحل السياسي الشامل.

وأعرب آرون عن أمله توقف القتال في جميع المناطق اليمنية، والالتزام بالخطوات التي اقترحها المبعوث الدولي مارتن جريفث في إطار العملية السياسية، وتكريس كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب اليمني في المجالات الإنسانية والصحية وغيرها.

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