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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عميد «زراعة عين شمس»: الصوب الزراعية أنقذت مصر من أزمات في الخضراوات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 07:09 م
الصوب الزراعية
الصوب الزراعية
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الزراعة هي قلب التنمية الاقتصادية، موضحا أن مشكلتها في مصر كانت محدودية الأرض والمياه.

ولفت عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن القيادة السياسية كان لديها رؤية لكيفية الاستغلال الأمثل للأراضي والمياه من خلال الاعتماد على الأساليب التكنولوجية في الزراعة لزيادة الإنتاجية، إضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية عن طريق الاستصلاح في الأماكن الصحراوية، وزراعات الصوبات الزراعية.

وأكد الدكتور أحمد جلال، أن مصر لم تعاني من أزمات في سوق الخضار منذ عام ونصف العام، حيث إن الخضراوات متوفرة وبأسعار ملائمة لمحدودي الدخل، وذلك يرجع إلى الصوب الزراعية التي أنقذت مصر من أزمات في الخضراوات.

وأشار جلال، إلى أن القيادة السياسية تدخلت لوقف التعديات على الأرض الزراعية الذي كان يحدث في الدلتا، من جهة، ومن جهة أخرى حققت الصوب الزراعية أهدافها في توفير السلع الغذائية من الخضراوات وتثبيت الأسعار.

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