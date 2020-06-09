تجديد حبس نجل سعد الكتاتنى بتهمة التحريض على العنف 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تجديد حبس ضياء محمد سعد الكتاتنى نجل القيادى الإخوانى سعد الكتاتنى وآخرين، لاتهامهم بالتحريض على العنف، 45 يوما على ذمة التحقيقات.وكانت أجهزة الأمن، قد ألقت القبض ضياء محمد سعد الكتاتنى، فى شهر سبتمبر من عام 2019، أمام صالة ألعاب رياضية فى مدينة 6 أكتوبر أثناء إعداده لتنظيم تظاهرة إخوانية، وتم اقتياد المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد تحرير محضر بالواقعة.