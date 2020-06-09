زعيم المعارضة التركية لـ أردوغان: ستذهب من الحكم قريبا

اجتمع رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كلتشدار أوغلو، الثلاثاء، مع الكتلة البرلمانية للحزب، طارحا العديد من الملفات الملحة للنقاش، والتي أخفق النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان في إيجاد حلول لها مما أسفر عن انهيار الدولة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.وأبرز كمال أوغلو، خلال الاجتماع، أزمة اعتقال نواب المعارضة والصحفيين في بداية حديثه اليوم، قائلًا: "النائب البرلماني هو نائب المواطن، ومن واجبه التعبير عن مشاكل جميع المواطنين سواء صوتوا له في الانتخابات أم لا. وعليه أيضًا أن يجد الحلول لتلك الأزمات والمشاكل".وأشار إلى أن نظام أردوغان لا يستطيع تحقيق السلام والأمان في تركيا، باستهدافه الأبواق الإعلامية والسياسية، لافتًا أن النظام الحاكم في تركيا يتهم الصحفيين بالخيانة والتجسس.وأردف كمال أوغلو "الله يهديكم، أصدقائي الأعزاء، إذا كان من الضروري البحث عن جاسوس في تركيا فليتم البحث في أرشيف النظام الحاكم"، في اشارة إلى اتهامات "أردوغان" للصحفيين بالتجسس.وأكد زعيم المعارضة أن تقليص عضوية النواب هو انقلاب من السلطة على إرادة الأمة، متسائلًا: "لماذا سيذهب الناس إلى صناديق الاقتراع بعد تلك الممارسات؟".وتطرق كمال كليتشدار أوغلو لتغيير قانون الانتخابات لمنع تسرب أعضاء الحزب الحاكم للأحزاب المعارضة، بعد نزيف الاستقالات المتلاحقة بين أعضائه، قائلًا: "ما الديمقراطية والعدالة التي يتحدثون عنها؟ لقد اتحدوا الآن لإعداد كومبارس للإرادة الوطنية، ويفكرون كيف يغيرون قانون الانتخابات".وتابع موجهًا حديثه لأردوغان "بغض النظر عن كيفية تغييره، فسوف تذهب يا صديقي".