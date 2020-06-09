ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين لـ 1898

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بين صفوف جالياتها حول العام، ليستقر عدد الوفيات عند 122 وفاة.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس بين الجاليات الفلسطينية بالخارج، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 1898 إصابة، فيما سجلت 1056 حالة شفاء.