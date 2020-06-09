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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الصدر بجزيرة شندويل (صور)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:50 م
محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مستشفى الصدر بجزيرة شندويل مركز سوهاج ضمن خطة المحافظة للمرور على مستشفيات العزل؛ للاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد مستشفيات وأماكن العزل لاستقبال حالات كورونا.

وتفقد محافظ سوهاج الأعمال الجارية في تطوير وإعادة تأهيل المستشفى؛ لتشمل إنشاء شبكة غازات كاملة، وتطوير غرف الاقامة، وإنشاء قسم للعناية المركزة، وتجهيز سكن للأطباء، وسكن للطبيبات والتمريض، وتطوير المغسلة والمطبخ والخدمات المساعدة والخدمات الإدارية، بالإضافة إلى الأعمال الكهربائية، والسباكة، والأعمال الإعتيادية.

ووجه " الفقي" بالعمل على سرعة إنجاز الأعمال في أقرب وقت ممكن، مؤكدا حرص المحافظة على دعم المنظومة الصحية؛ لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن السعة الاستيعابية للمستشفى ستكون بعدد 70 سرير إقامة مقسمة على الطابق الأول والثاني والثالث والرابع علوي، وعدد 14 سرير عناية مركزة مقسمة على طابقين الثاني والثالث علوي، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز طابق إداري يشمل ثلاث غرف للإداريين، وقاعة اجتماعات، وتخصيص طابق لمخازن الأدوية والمستلزمات، وعمل مغسلة، وسكن تمريض بالدور الخامس.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الدور الأول والثاني علوي من حيث أعمال الطلاء والدهانات، والصرف الصحي، والأرضيات، وتركيب شبكة الغازات، لافتا إلى أن الدور الثالث والرابع على وشك الانتهاء، ويتبقى اللمسات النهائية بالنسبة لتركيب شبكة الغازات والطلاء والدهانات، وعمل أرضية "بورسلين" داخل غرف الإقامة بدلا من البلاط العادي، مشيرا إلى إمكانية تركيب كاميرات مراقبة داخلية على مداخل الأجنحة، والسلم، والعناية المركزة.

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