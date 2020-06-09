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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فض السوق الأسبوعية بـ«أسنيت» في كفرشكر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:40 م
السوق الأسبوعي أسنيت
السوق الأسبوعي أسنيت
كتب صلاح حسنى
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شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفرشكر، برئاسة اللواء هشام رفعت، رئيس المركز والمدينة، حملة استهدفت فض سوق الثلاثاء الأسبوعية بقرية أسنيت، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس المركز والمدينة إن الهدف من فض السوق هو الحفاظ على صحة وسلامة وأرواح المواطنين من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتعليمات مجلس الوزراء.

وناشد رئيس المجلس والمدينة جموع المواطنين والباعة بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء وعدم التجمعات والالتزام بارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة وتطهير وتعقيم المنازل والشوارع بصفة مستمرة للوقاية من الفيروسات والأمراض.

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