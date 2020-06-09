وزير الاتصالات يعلن إتاحة 60 خدمة إلكترونيا الشهر المقبل

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن هناك تكليفات رئاسية بالإسراع في الانتهاء من منظومة الخدمات الحكومية المميكنة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة أكثر من ٦٠ خدمة فرعية للمواطنين أونلاين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية خلال شهر يوليو المقبل.وقال الوزير، خلال ندوة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مسؤولي شركة أمازون العالمية وبمشاركة الصحفيين والإعلاميين، إن الخدمات ستشمل حزم الخدمات الحياتية للمواطن بالتعاون مع ٥ جهات، الحزمة الأولى خدمات التموين بالكامل منها تحديث البطاقة التموينية وعمل بدل فاقد وإضافة عضو أو حذفه وعمل فصل البطاقات للمتزوجين أو الأرملة والمطلقة وغيرها من الخدمات الأخرى التي سيعلن عنها تباعا بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.وأوضح الوزير، أن الحزمة الثانية تشمل خدمات التوثيق والشهر العقاري وخدمات استخراج جميع التوكيلات بكافة أشكالها وإقامة الدعوى المدنية عبر منصة البوابة الإلكترونية للحكومة وغيرها من الخدمات في هذا الشأن بالتعاون مع وزارة العدل.ولفت إلى أن الحزمة الثالثة من الخدمات، تشمل خدمات المرور والتي سيتم إتاحة خدمات سداد رسوم وتجديد جميع التراخيص إلكترونيا وخدمات دفع وتحصيل المخالفات المرورية والخدمات المتعلقة بالتأمين الإجباري للسيارات وغيرها من الخدمات الخاصة بالمرور بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة.وأكد الوزير أن الحزمة الرابعة، ستشمل خدمات تهم المستثمرين وتشمل إتاحة ٤٠ خدمة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منها عبد الجمعيات العمومية إضافة عضو مجلس إدارة أو تغير عضو وتأسيس الشركات إلكترونيا وكل ما يتعلق بخدمات مراكز المستثمرين على مستوى الجمهورية بهدف التيسير على المستثمرين وتذليل العقبات والمشاكل اليومية لهم ودعم وتحفيز وتشجيع الاستثمار في مصر.وقال الوزير إن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية الأخري تستهدف إتاحة هذه الخدمات عبر ٥ وسائل مختلفة تشمل بوابة الحكومة الإلكترونية ومكاتب البريد ومراكز الخدمات المجتمعية ومراكز الكول سنتر للتيسير على ذوي الإعاقة والمسنين ومراكز الخدمات الجماهيرية والتكنولوجية بالمجتمع المحلي والمراكز ودواوين المحافظات وأخيرا بتطبيقات الهاتف المحمول.