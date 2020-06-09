«قطعا الطريق أمام تركيا».. إيطاليا واليونان توقعان اتفاقا لترسيم الحدود البحرية





اللافت للنظر إلى أن أردوغان يواجه بهذه الاتفاقية دولتين في الاتحاد الأوروبي، سيتحركان بشكل مشترك للدفاع عن منطقتهما الاقتصادية بالجرف القاري اليوناني-الإيطالي.

وقعت إيطاليا واليونان، اليوم الثلاثاء، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، إنه وقع مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، الذي يزور بلاده اليوم الثلاثاء، اتفاقًا حول ترسيم الحدود البحرية لتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.وقال دندياس، عقب التوقيع على الاتفاقية، في تصريحات نقلتها صحيفة (كاثيميرني) اليونانية: "تعيين حدود المناطق البحرية مع كل جيراننا في سياق القانون الدولي يعد هدفًا ثابتًا لهذا البلد (اليونان)"، وفق وكالة (رويترز).من جهته، أشاد الناطق باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بالاتفاقية، ووصفها بأنها تطور له أهمية تاريخية.وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقية تمهد الطريق أمام اليونان وإيطاليا لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها، كما تمهد السبيل لليونان للتوصل لاتفاق مماثل مع جارتها ألبانيا.يذكر أن دندياس ودي مايو التقيا في روما فبراير الماضي لبحث سبل التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تربط اليونان وإيطاليا شراكة في مشروع أنابيب غاز شرق المتوسط.ويأتي ذلك بعد إعلان تركيا قبل أيام اعتزام بدء التنقيب عن النفط في شرق المتوسط قرب السوحل الليبية بموجب اتفاقية الحدود البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق غير الشرعية.