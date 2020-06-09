دبلوماسي فرنسي: وجود تركيا في ليبيا خطر على أوروبا

أكد دبلوماسي فرنسي، اليوم الثلاثاء، أن ما تقوم به تركيا خطر أصبح على أبواب فرنسا، ويهدد أوروبا بأكملها.وقال الدبلوماسي الفرنسي الذي لم يتم الكشف عن هويته في تصريحات لقناة "العربية"، إن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي لعب دورا حاسما ضد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.وكشف الدبلوماسي الفرنسي عن أن القوات التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج ما كانت لتتقدم دون الدعم التركي لها.وأشار الدبلوماسي الفرنسي إلى أن الحل الروسي ـ التركي في ليبيا يقلق الأوروبيين، مؤكدا أن الروس والأتراك يسعون لحل وفق مصالحهم في ليبيا.يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح السبت الماضي المبادرة المصرية والمعروفة باسم "إعلان القاهرة" بحضور قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح، حيث دعت المبادرة إلى وقف فوري لإطلاق النار وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة، وحظيت بدعم واسع من المجتمع الدولي.