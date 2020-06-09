السعودية وبريطانيا تبحثان التعاون الثنائي

التقي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودى عادل بن أحمد الجبير، اليوم، بسفير بريطانيا لدى المملكة نيرل كرومبتون.وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين استعراضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، وآخر تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في احتواء تداعياته.