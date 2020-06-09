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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هيئة «البترول» توجه 5 تعليمات لمديري الإدارات بشأن كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:42 م
العامة للبترول
العامة للبترول
سيد ابراهيم
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أصدرت الهيئة العامة للبترول، خطاب رسمي حصلت "الدستور" على نسخة منه، موجه لمديري إدارات شركات البترول "القطاع العام، والمشترك، والاستثماري" تعليمات صارمة بشأن إصابات العاملين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وجاء في نص الخطاب يرجى الالتزام بالآتي:

أولًا: إبلاغ الإدارة الطبية بالهيئة المصرية العامة للبترول بالحالات الإيجابية فور تأكيدها بتحليل pcr.
ثانيًا: تلتزم الإدارة الطبية بكل شركة بمتابعة الحالات المخالطة لحالات مؤكدة أو المشتبه بها والتى لديها أعراض تليفونيا مع المرضى.
ثالثًا: الحالات المشتبه بها، أو المخالطة لحالات إيجابية والتى لديها أعراض يتم عمل أشعة ct chest ويتم التنسيق مع مراكز الأشعة المتعاقدة مع الشركة.
رابعًا: يوجه بالعزل المنزلى وإخطار إدارة الأمن بأسماء الحالات الإيجابية والمشتبه بها والتى لديها أعراض.
خامسًا: الحالات المخالطة والتى ليس لديها أعراض يتم عزلها منزلية لمدة (٧) أيام من تاريخ آخر تعامل مع حالة إيجابية.

واختتم الخطاب، بأن هذا للعلم والإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو التعميم على جميع مواقع الشركة والإدارات التابعة لها.
هيئة «البترول» توجه 5 تعليمات لمديري الإدارات بشأن كورونا
هيئة «البترول» توجه 5 تعليمات لمديري الإدارات بشأن كورونا

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