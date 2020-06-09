هيئة «البترول» توجه 5 تعليمات لمديري الإدارات بشأن كورونا

وجاء في نص الخطاب يرجى الالتزام بالآتي:



أصدرت الهيئة العامة للبترول، خطاب رسمي حصلت "الدستور" على نسخة منه، موجه لمديري إدارات شركات البترول "القطاع العام، والمشترك، والاستثماري" تعليمات صارمة بشأن إصابات العاملين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).أولًا: إبلاغ الإدارة الطبية بالهيئة المصرية العامة للبترول بالحالات الإيجابية فور تأكيدها بتحليل pcr.ثانيًا: تلتزم الإدارة الطبية بكل شركة بمتابعة الحالات المخالطة لحالات مؤكدة أو المشتبه بها والتى لديها أعراض تليفونيا مع المرضى.ثالثًا: الحالات المشتبه بها، أو المخالطة لحالات إيجابية والتى لديها أعراض يتم عمل أشعة ct chest ويتم التنسيق مع مراكز الأشعة المتعاقدة مع الشركة.رابعًا: يوجه بالعزل المنزلى وإخطار إدارة الأمن بأسماء الحالات الإيجابية والمشتبه بها والتى لديها أعراض.خامسًا: الحالات المخالطة والتى ليس لديها أعراض يتم عزلها منزلية لمدة (٧) أيام من تاريخ آخر تعامل مع حالة إيجابية.واختتم الخطاب، بأن هذا للعلم والإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو التعميم على جميع مواقع الشركة والإدارات التابعة لها.