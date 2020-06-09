أعلن عادل الجندي، المنسق العام لمشروع العائلة المقدسة، مدير العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بهيئة التنمية السياحية، الانتهاء من 70% من أعمال مشروع العائلة المقدسة، وتتبقى نحو 30%، فقط ستقوم بعض المحافظات باستكمالها.وقال الجندي، لـ«الدستور»، إنه كان مقرّرًا الانتهاء من أعمال مشروع العائلة المقدسة في الأول من شهر يونيو الجاري إلاّ أن فيروس كورونا عطل الإعلان عن جاهزية الـ25 نقطة من نقاط مسار العائلة، موضحًا أنه تم توزيع 60 مليون جنيه من وزارة السياحة والآثار على محافظات الجمهورية التابعة لمسار العائلة المقدسة وفقًا لعناصر التطوير المطلوبة.أضاف المنسق العام لمشروع العائلة المقدسة، أنه في الأول من أكتوبر المقبل سيتم الانتهاء من الجزء المتبقي لنقاط مسار العائلة، مشددًا على أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارة السياحة والآثار ووزارة التنمية المحلية؛ لمتابعة الأعمال الإنشائية بالمحافظات، كما تقوم حاليًا هيئة التنمية السياحية بإعداد المخطط الاستثمارى لدخول القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدنى لمعاونة الدولة فى تنفيذ الخدمات السياحية بنقاط المشروع.