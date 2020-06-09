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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تكليف محمد صلاح رئيسًا لمدينة المحلة الكبرى

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:25 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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اصدرت محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتكليف محمد صلاح عبد الوهاب، رئيس حى ثان المحلة السابق، والمُعين كنائب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، للقيام بمهام رئيس مدينة المحلة الكبرى.

وذلك بعد اعتذار حازم السبع، رئيس مدينة المحلة الكبري المُعين جديدًا مطلع الأسبوع الجاري، عن قبول المهمة، رغم كونه من المعين ضمن حركة المحليات الصادرة نهاية الأسبوع الماضى على مستوى الجمهورية، معبرًا عن عدم رغبته في استلام مهام عمله الجديد كرئيس لمركز ومدينة المحلة الكبرى، مكتفيًا بعمله الخاص.

وكانت الحركة قد شملت تعيين نجوى العشيرى سكرتير مساعد لمحافظة الغربية، بالإضافة إلى تعيين كلا من محمد صلاح أحمد فرحات رئيس مدينة الخصوص بالقليوبية، للعمل رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، عادل عبدالحميد سلامة، رئيس حى غرب كفر الشيخ، للعمل رئيس حى أول المحلة الكبرى، محمد محمد عيد رئيس مركز ومدينة منية النصر بالدقهلية، للعمل رئيسًا لحى ثان المحلة الكبرى، حسام عبداللطيف محمود السيد رئيس حى شرق المنصورة، للعمل رئيسا لمركز ومدينة طنطا، عادل السيد أحمد شرشر رئيس مركز ومدينة هيهيا بالشرقية، للعمل رئيس مركز ومدينة سمنود بالغربية، رجب عبد الرازق للعمل رئيس مركز ومدينة قطور، أشرف بدران رئيسا لمركز ومدينة السنطة، منى إبراهيم صالح للعمل رئيسًا لمركز ومدينة بسيون، هشام محمد ابو المكارم رئيس لمركز ومدينة زفتى.

كما أسفرت الحركة الإبقاء على عادل داوود رئيس حى أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حى ثان وذلك بعد صدور حركة القيادات المحلية الاسبوع الماضي.

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