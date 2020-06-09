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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين وميركل يعلنان دعم المبادرة المصرية بشأن ليبيا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:25 م
بوتين وميركل
بوتين وميركل
محمد عمر
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، دعمهما المبادرة المصرية بشأن الأزمة الليبية، وأعربا عن قلقهما من تصعيد المعارك في ليبيا.

وقال الكرملين، في بيان مساء اليوم، إن بوتين وميركل شددا خلال اتصال هاتفي على عدم وجود بدائل لوقف إطلاق النار، مطالبين ببدء مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت في ليبيا، وفق قناة "روسيا اليوم".

وأضاف أن بوتين وميركل يرحبان بالمبادرة المصرية للتسوية السياسية في ليبيا والتي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي السبت الماضي بحضور قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين وميركل بحثا أيضا بجانب الملف الليبي والمبادرة المصرية الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

ودعت المبادرة المصرية، والمعروفة باسم "إعلان القاهرة"، إلى وقف فوري لإطلاق النار وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة، وحظيت بدعم واسع من المجتمع الدولي.

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