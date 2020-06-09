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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدا.. مصر تشارك في وبينار حول التجربة الكورية في مكافحة كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:24 م
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
طارق عتمان
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تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الحلقة الخامسة من حلقات النقاش عبر الإنترنت (وبينار) والتي تنظمها حكومة جمهورية كوريا حول التجربة الكورية في التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يوم 10 يونيو.

وينظم الوبينار وزارة الصحة والرعاية ووزارة الشؤون الخارجية بكوريا ويرعاه مؤسسة كوريا للرعاية الصحية الدولية ومعهد كوريا لتنمية الصناعة الصحية.

ويهدف الوبينار إلى تلبية الطلب العالمي لمشاركة التجربة الكورية في مكافحة فيروس كورونا والتعاون للتصدي للوباء العالمي من خلال مشاركة السياسات والتقنيات والمعلومات ذات الصلة للحد من انتشاره. ويناقش الوبينار عدد من الموضوعات منها تتبع الحالات المصابة بالفيروس واستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مكافحة الفيروس وإدارة نظام الحجر الصحي بالمنزل ودور جهاز الشرطة الوطنية الكورية.

كما تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، مُمثلة في برنامج "سيكتور بي 5" برنامج "عيادة الشركات الناشئة – شركات أجهزة الكمبيوتر: الرحلة" عبر الإنترنت، يوم 13 يونيو، بالتعاون مع برنامج "فلات 6 لابز القاهرة" ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال وإيتيدا ويهدف إلى تشجيع تبادل المعرفة لتقديم الدعم الفني والقانوني والتجاري للشركات المصرية الناشئة العاملة في مجال أجهزة الكمبيوتر.

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