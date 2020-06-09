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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد الأصول الغير مستغلة لتعظيم النفع العام منها

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:20 م
إبراهيم أحمد أبو
إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، مقلب القمامة بمنوف، واستمع إلى شرح تفصيلي عن طبيعة عمل خط إنتاج الوقود البديل (RDF) بالمقلب ومراحل التشغيل المختلفة، والذي يعمل بطاقة يومية 250 طن يوم، حيث وجه رئيس المدينة ببحث إمكانية إنشاء منطقة مناولة مجاورة على مساحة ٢٠٠٠ متر لتسهيل آلية العمل بالمقلب.

جاء ذلك خلال زيارته لمدينة منوف رافقه الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

وفي إطار خطة محافظ المنوفية لاستغلال مساحات الفضاء، ومساحات الصرف المغطي بنطاق المحافظة، وفي ضوء توجيهاته باستغلال قطعة أرض فضاء بمدخل مدينة منوف، تفقد محافظ المنوفية إنشاء المبني الإداري الجديد للموقف النموذجي بمدينة منوف، والذى يقام على مساحة 6080 متر مربع، وبتكلفة 4 ملايين جنيه تقريبا والذي يسع حوالي 120 سيارة، ويشمل الموقف خطوط تربط بين منوف ومدن شبين الكوم والشهداء، وكذا يخدم عدة قرى منها العراقية وتتا وغمرين والحامول وشبرا بلولة وغيرها، ويتضمن كافة الخدمات والمرافق لخدمة أهالى المدينة، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد.

هذا وقد تفقد محافظ المنوفية مبنى الحزب الوطني القديم بمدينة منوف لبحث إمكانية استغلال المبنى الاستغلال الأمثل، وبما يعود بالنفع العام وزيادة إيرادات الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، يأتي هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من اهتمام بملف الأصول الغير مستغلة بنطاق المحافظة لتعظيم موارد المحافظة وبما يساهم في إنشاء العديد من المشروعات الخدمية.

وفي نهاية الجولة وجه محافظ المنوفية رئيس مدينة منوف بتسهيل الإجراءات لاستخراج كشك لمواطن معاق نظرا لظروفه الصحية ولإعانته على ظروف الحياة المعيشية، كما شدد علي رفع كفاءة منظومة النظافة وضرورة رفع كفاءة الطرق والميادين، وكذا تطوير الحدائق وتحسين البيئة لإعادة الرونق والشكل الحضارى لأهالى المدينة.
إبراهيم أحمد أبو ليمون
إبراهيم أحمد أبو ليمون
إبراهيم أحمد أبو ليمون
إبراهيم أحمد أبو ليمون

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