التحفظ على 3695 قرصًا مخدرًا قبل ترويجها بالمرج
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:20 م
حسام التمساحطباعة
أمرت نيابة المرج بالتحفظ على 3695 قرصا مخدرا من العقاقير المخدرة، وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها، بعد ضبطها بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه بمنطقة المرج.
البداية عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (3695 قرص مخدر من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية – مبلغ مالى قدره 20.370 ألف جنيه - هاتف محمول - 2 سلاح أبيض: طواة، مقص معدنى).
البداية عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (3695 قرص مخدر من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية – مبلغ مالى قدره 20.370 ألف جنيه - هاتف محمول - 2 سلاح أبيض: طواة، مقص معدنى).