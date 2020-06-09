التحفظ على 3695 قرصًا مخدرًا قبل ترويجها بالمرج

أمرت نيابة المرج بالتحفظ على 3695 قرصا مخدرا من العقاقير المخدرة، وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها، بعد ضبطها بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه بمنطقة المرج.البداية عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (3695 قرص مخدر من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية – مبلغ مالى قدره 20.370 ألف جنيه - هاتف محمول - 2 سلاح أبيض: طواة، مقص معدنى).