بوستر «100 حساب» يتصدر ترند السوشيال ميديا

احتل البوستر الدعائى لأغنية "١٠٠ حساب" الذي طرحته شركة مزيكا، ترند مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وأيضا جاء في صدارة قوائم البحث.وكان قد تم الإعلان في البوستر عن طرح أغنية "100 حساب" الخميس المقبل، وهي الأغنية التي تجمع لأول مرة النجمين أحمد سعد وحسن شاكوش.ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود أفعال إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذي نالته بعد طرح البرومو الخاص بها، وانتظار الكثيرين من الجمهور والمعجبين لسماعها.. أغنية "100 حساب" من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد، وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي.يذكر أن المطرب أحمد سعد شارك بأغانيه مؤخرا في مسلسل "البرنس" الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضي.