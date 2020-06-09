المصريين الأحرار بالأقصر يعقم لجان الثانوية بأرمنت

واصلت أمانة حزب المصريين الأحرار بمركز أرمنت في محافظة الأقصر، أعمال الرش والتعقيم بالمنشآت والمناطق الحيوية؛ وكثفت جهودها بأعمال تطهير المدارس المقرر أن تعقد فيها لجان امتحانات الثانوية العامة، حرصّا على حياة أبنائنا الطلاب.يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف طاهر الملواني أمين محافظة الأقصر، وباشر أعمال التطهير عبد المنصف يس أمين مركز ومدينة أرمنت.وجرت أعمال التطهير من خلال شباب الحزب لمدرستي الثانوية بنين العسكرية، ومدرسة الحديثة الإعدادي، وجارٍ التنسيق لزيارة عدد من المدارس للتعقيم وتوزيع أدوات الوقاية الصحية من كمامات وقفازات طبية.