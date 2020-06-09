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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المصريين الأحرار بالأقصر يعقم لجان الثانوية بأرمنت

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:18 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
أشرف لاشين
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واصلت أمانة حزب المصريين الأحرار بمركز أرمنت في محافظة الأقصر، أعمال الرش والتعقيم بالمنشآت والمناطق الحيوية؛ وكثفت جهودها بأعمال تطهير المدارس المقرر أن تعقد فيها لجان امتحانات الثانوية العامة، حرصّا على حياة أبنائنا الطلاب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وإشراف طاهر الملواني أمين محافظة الأقصر، وباشر أعمال التطهير عبد المنصف يس أمين مركز ومدينة أرمنت.

وجرت أعمال التطهير من خلال شباب الحزب لمدرستي الثانوية بنين العسكرية، ومدرسة الحديثة الإعدادي، وجارٍ التنسيق لزيارة عدد من المدارس للتعقيم وتوزيع أدوات الوقاية الصحية من كمامات وقفازات طبية.

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