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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ بنى سويف يتفقد المستشفى الجامعي لمتابعة توافر المستلزمات الطبية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:16 م
نائب محافظ بنى سويف
نائب محافظ بنى سويف
بنى سويف- محمد حفيظ
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تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، المستشفى الجامعى، لمراجعة الأرصدة المتوافرة من المستلزمات الطبية والأدوية وحقيبة البروتوكول العلاجى المعتمد من الوزارة للمصابين أو الأطقم الطبية ومتطلبات الحماية الشخصية وتسهيل إجراءات صرفها.

وتابعت لجنة متابعة خطة مجابهة كورونا انتظام الفرق الطبية، والتأكد من وجود مخزون ورصيد كافى من تلك المستلزمات يفى بالاحتياجات اللازمة لمدة أسبوعين على الأقل فضلا عن قيام اللجنة بالتأكد من تنفيذ إجراءات استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وفقًا للبروتوكولات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن.

وقام نائب المحافظ بمراجعة سجلات ودفاتر المستشفى للاطمئنان على انتظام حضور الأطقم الطبية بالشكل الكافي لتقديم الخدمة، ونسب الإشغال بالمستشفى، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة فيما يتعلق بإجازات الأطقم الطبية، مكلفا مسئولي المتابعة من أعضاء اللجنة بإعداد تقرير بنتيجة الزيارة لعرضه على المحافظ، متضمنا الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وأكد "سلامة" على أن هذه الزيارة تأتي ضمن البرنامج الميداني الذي أعدته اللجنة "تنفيذًا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم "والتي تستهدف متابعة كافة المستشفيات المخصصة لتشخيص وعزل وتقديم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا والمخالطين، مشيرا إلى أن المحافظ يتابع على مدار الساعة كل الجهود المبذولة في هذا الشأن، مؤكدا أن المتابعة تتم بشكل متكامل من خلال اللجنة التي تضم كافة الجهات والأطراف ذات الصلة والمعاونة بجانب المتابعة اللحظية من خلال غرف العمليات وأجهزة المتابعة المعنية بالمحافظة ومديرية الصحة وذلك لضمان الاستعداد التام والمستمر لكافة المستجدات والظروف.

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