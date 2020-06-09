تعاون بين «الاتصالات» و«أمازون» لتدريب 500 شاب على الذكاء الاصطناعى

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن أن الوزارة بصدد طرح ٤ حزم خدمات حكومية إلكترونية خلال شهر يوليو المقبل، تشمل حزمة للخدمات تهم المواطنين منها خدمات التموين وخدمات المرور وتجديد الرخص ودفع رسوم المخالفات والتأمين الإجباري، وأيضا خدمات التوثيق وتشمل الشهر العقاري واستخراج جميع التوكيلات، بالإضافة لخدمة إقامة الدعوى المدنية من منصة بوابة الحكومة الإلكترونية عبر الإنترنت، وأخيرا حزمة خدمات المستثمرين وتتيح نحو ٤٤ خدمة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلكترونيا.جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن ندوة إلكترونية (عبر تقنية الفيديو كونفرنس) مع مسئولي شركة أمازون «amazon web service» العالمية وبمشاركة الصحفيين والإعلاميين.وقال الوزير، خلال اللقاء، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة أمازون العالمية المشاركة في مبادرة "فرصتنا رقمية" بهدف قيام أمازون بالتعاون في تدريب 500 شاب من الشركات الصغيرة والمتوسطة على الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ومن ثم تصبح الشركات التي يعمل بها هؤلاء الشباب قادرة على تنفيذ المشروعات التي تتضمن مثل تلك المهارات.وأوضح الوزير أنه سيجري تدريب الشباب من خلال برنامج متخصص على مدار عامين على أن تحصل كل دفعة على تدريب لمدة 5 أشهر.