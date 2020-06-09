«شعير»: السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة حكمه

قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد شعير، إن الجميع يعرف ويقدر الإنجازات غير المسبوقة في العصر الحديث التي تمت ومازالت على أرض مصر خلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الأمن والأمان والتنمية والاستقرار في أصعب وأشد الأوقات وفي أخطر سنوات مرت على البلاد.وأضاف "شعير" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الاستثمار القوي في البنية التحتية هو مايجعلنا في استعداد للانطلاق اقتصاديا وفي سنوات قادمة، حيث إن مصر أصبحت ضمن أفضل عشرين دولة عالميا في الطرق.وأشار إلى أن مصر أصبحت الأولى عالميا في تصدير بعض المنتجات الزراعية مع زيادة حجم التصدير، بالإضافة إلى تخفيض الاستيراد وخفض البطالة والتضخم وتشغيل بعض المصانع المتعثرة ونجاح باهر لمشروع الصوب الزراعية وننتطر تكملة هذا المشروع العظيم على خير وتحديث وسائل النقل وبناء آلاف الوحدات السكنية في كل محافظات مصر في ملحمة لم تحدث في أغنى الدول من قبل.وأشار إلي أنه تم إنشاء العديد من المدارس والجامعات وكذلك مشروع المزارع السمكية العملاق الذي ننتظر جميعا إنتاجه في الأسواق المحلية، منوها بأن أهم الإنجازات التاريخية هو تحديث وتسليح الجيش المصري الوطني، مما جعلنا نحتل المركز التاسع عالميا وأول جيش في المنطقة مع بناء القواعد العسكرية الضخمة والتي أذهلت العالم.وأكد أن أفضل إنجازات الفترة هو عودة الولاء والانتماء للوطن ومحاولة ترسيخ القيم المصرية الأصيلة وإعادة إحيائها ولا ننسى المدن الجديدة الحديثة مثل العاصمة الإدارية ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة وغيرها.