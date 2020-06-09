«مصر الخير» تدعم المنظومة الصحية ببنى سويف بأجهزة ومستلزمات طبية

شهد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، فعاليات تسليم حزمة من الدعم العينى للمنظومة الصحية المقدمة من مؤسسة مصر الخير والتي شملت جهاز تنفس صناعي ومستلزمات طبية وقائية ومطهرات بقيمة إجمالية 700 ألف جنيه تقريبًا، كدعم عيني مقدم من المؤسسة لتعزيز المنظومة الصحية في مجابهة الفيروس.يأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة من قبل المؤسسة في كافة المجالات، وفي إطار دعم خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.ونقل "بلال حبش"نائب المحافظ شكر محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، لمؤسسة مصر الخير لما لها من آياد بيضاء في أكثر من مجال تنموي وخدمي بالمحافظة لاسيما في قطاعات الصحة والصرف الصحي والتعليم ودعم المشروعات الصغيرة ورعاية الفئات الأكثر احتياجا.وأكد نائب المحافظ على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم خطة المحافظة التنموية في مختلف المجالات، التي يشرف عليها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وتعتبر المشاركة المجتمعية من الركائز الأساسية في دعم مشروعاتها بما بعود بالنفع على صالح المجتمع ككل.حضر فعاليات التسليم، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، وحنان الدرباشي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف،حيث تم تسليم (500) ماسك واقى، و(800) جوانتي، و(4000) جاون، و(400) كرتونة كحول، و(200) بدلة واقية متعددة الاستخدام، و(400) بدلة واقية استخدام مرة واحدة فقط بالإضافة إلى جهاز تنفس صناعي بقيمة 365 ألف جنيه لدعم الخدمة الصحية بمستشفى ناصر العام.