«الأردنية للأفلام» تعرض الفيلم المغربي «جوق العميان» أونلاين

تبث الهيئة الملكية الأردنية للأفلام٬ عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"٬ في التاسعة من بعد غد الخميس٬ الفيلم الروائي المغربي "جوق العميان" للمخرج محمد مفتكر، تبلغ مدة عرض الفيلم 110 دقائق، كوميديا اجتماعية، بالعربية مع ترجمة إلى الإنجليزية، إنتاج المغرب، 2014.تدور أحداث الفيلم في السنوات الأولى من حكم الملك الحسن الثاني، يقود حسين – أحد محبي الملك الجديد – فرقة موسيقية شعبية. يضطر موسيقيو الأوركسترا من الرجال للتظاهر أحيانا بالعمى ليتمكنوا من لعب الموسيقى في الحفلات المخصصة للنساء فقط، والتي تنظمها العائلات المغربية المحافظة.يعيش حسين رفقة زوجته حليمة في منزل عائلة هذه الأخيرة، منزل مفعم بالشخصيات المثيرة وايقاعات الفرقة والراقصات الشعبيات (الشيخات). حسين فخور أيضا بابنه ميمو ويبذل قصارى جهده ليكون الأول في فصله الدراسي. لكن ميمو يقع في حب خادمة الجيران الجديدة، وحتى لا يخيب أمل والده فيه، يزوّر ورقة نتائجه المدرسية.فاز الفيلم بجائزة التانيت الذهبي في مهرجان قرطاج الدولي والوهر الذهبي في مهرجان وهران وجائزة أفضل مخرج وأفضل موسيقى في المهرجان الوطني للفيلم في طنجة.