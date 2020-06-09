البنك الدولي: كورونا يضرب اقتصاد شرق آسيا

كشف تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي، عن أنه من المتوقع أن يهبط معدل النمو الاقتصادي في منطقة شرق اسيا والمحيط الهادي إلى 0.5% في 2020، وهو أقل مستوى له منذ عام 1967، فيما يرجع إلى الاضطرابات التي أحدثتها الجائحة.وقال البنك الدولي: جائحة كورونا أحدثت أشد كساد شهده العالم منذ عقود، ومع أن النتيجة النهائية لا تزال غير معروفة، فإن الجائحة ستؤدي إلى انكماش اقتصادي في الأغلبية الشاسعة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وستلحق أيضا ضررا دائما بإنتاجية الأيدي العاملة والإنتاج المحتمل.وينبغي أن تكون الأولويات الفورية للسياسات تخفيف الخسائر البشرية والتقليل من الخسائر الاقتصادية في الأجل القريب. وحينما تنحسر الأزمة، سيكون من الضروري إعادة التأكيد على التزام صادق بانتهاج سياسات مستدامة وإجراء الإصلاحات اللازمة لدعم آفاق النمو في الأجل الطويل، وستكون للتنسيق والتعاون على الصعيد الدولي أهمية بالغة.