«فرانكشتاين في بغداد» بالقائمة الطويلة لجائزة دبلن الدولية للآداب

وصلت الطبعة الإنجليزية من رواية "فرانكشتاين في بغداد" للروائي العراقي أحمد سعداوي٬ في منافسات القائمة الطويلة لجائزة دبلن الدولية للآداب دورة 2020.كانت الرواية قد صدرت للمرة الأولي بالعربية عام 2013 عن منشورات الجمل٬ وفازت بجائزة البوكر للرواية العربية 2014.وتدور حول"هادي العتاك" بائع عاديات من سكان حي البتاويين وسط بغداد، والذي يجمع بقايا جثث ضحايا التفجيرات الإرهابية خلال شتاء 2005، ليلصق هذه الأجزاء فينتج كائنًا بشريًا غريبًا، سرعان ما ينهض ليثأر وينتقم من المجرمين الذي قتلوا مالكي أجزائه المتكون منها.كانت النسخة الفرنسية من الرواية٬ قد وصلت إلى التصفيات النهائية وحازت علي جائزة الخيال الإبداعي الكبرى الفرنسية عام GPI 2017. بينما وصلت النسخة الإنجليزية منها للقائمة القصيرة لجائزة المان بوكر البريطانية 2018.