تعاون بين الإمارات واليابان في المجالات الدفاعية والعسكرية
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:09 م
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بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي مع وزير الدفاع الياباني تارو كونو - عبر اتصال مرئي اليوم الثلاثاء - مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين، وتدابير العمل المشترك لمواجهة أي تطورات أو تداعيات للحد من انتشاره.
واستعرض الجانبان - حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية - علاقات التعاون الثنائي بين الإمارات واليابان في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الجانبان - حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية - علاقات التعاون الثنائي بين الإمارات واليابان في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.