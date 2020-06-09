تعاون بين الإمارات واليابان في المجالات الدفاعية والعسكرية

بحث وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي مع وزير الدفاع الياباني تارو كونو - عبر اتصال مرئي اليوم الثلاثاء - مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والإجراءات الاحترازية والوقائية في البلدين، وتدابير العمل المشترك لمواجهة أي تطورات أو تداعيات للحد من انتشاره.واستعرض الجانبان - حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية - علاقات التعاون الثنائي بين الإمارات واليابان في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.