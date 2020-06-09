التصريح بدفن مبيض محارة سقط ميتًا أثناء عمله بالعمرانية

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، بالتصريح بدفن جثة مبيض محارة سقط من لوح خشبي أثناء القيام بعمله في العمرانية.كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من مستشفى القصر العيني بوصول مبيض محارة مصابا بجرح غائر بالرأس ولقى مصرعه أثناء تلاقيه العلاج.وتم تشكيل قوة من مباحث القسم، بعمل التحريات تبين أن المتوفى أثناء القيام بعمله في عقار تحت الإنشاء سقط من لوح خشبي ولقي مصرعه في الحال، ولا شبهة جنائية.وتحرر محضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.