تحقيقات النيابة مع عاطل قطع شريان جاره في مشاجرة بحدائق القبة

أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهمه بقتل عامل بمطعم بسبب خلافات الجيرة في منطقة حدائق القبة.واعترف المتهم بنشوب مشاجرة بينه وبين نجل المجني عليه قبل وقوع الجريمة بسبب خلافات الجيرة، فتدخل والده، فأخرج المتهم سلاحا أبيض من طيات ملابسه وطعن المجني عليه فأصيب بجرح في الكتف تسببت في قطع الشريان المتصل بالقلب وفارق الحياة.كانت البداية بورود إشارة إلى المقدم خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة من أحد المستشفيات يفيد وصول أحد المواطنين يدعى "جميل"، ٤٥ سنة، عامل، مصابا بطعنة في الكتف تسبب في قطع أحد الشرايين المتصلة بالقلب.وعقب تكثيف التحريات، تم التوصل إلى أن المتهم شاب ثلاثينى وقد ارتكب الكريمة بسبب خلافات الجيرة وأثناء مشاجرة مع جيرانه، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، أخطرت النيابة للتحقيق.