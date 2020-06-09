تحقيقات النيابة مع عاطل قطع شريان جاره في مشاجرة بحدائق القبة
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:04 م
نجلاء رفاعي - إسلام قورةطباعة
أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهمه بقتل عامل بمطعم بسبب خلافات الجيرة في منطقة حدائق القبة.
واعترف المتهم بنشوب مشاجرة بينه وبين نجل المجني عليه قبل وقوع الجريمة بسبب خلافات الجيرة، فتدخل والده، فأخرج المتهم سلاحا أبيض من طيات ملابسه وطعن المجني عليه فأصيب بجرح في الكتف تسببت في قطع الشريان المتصل بالقلب وفارق الحياة.
كانت البداية بورود إشارة إلى المقدم خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة من أحد المستشفيات يفيد وصول أحد المواطنين يدعى "جميل"، ٤٥ سنة، عامل، مصابا بطعنة في الكتف تسبب في قطع أحد الشرايين المتصلة بالقلب.
وعقب تكثيف التحريات، تم التوصل إلى أن المتهم شاب ثلاثينى وقد ارتكب الكريمة بسبب خلافات الجيرة وأثناء مشاجرة مع جيرانه، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، أخطرت النيابة للتحقيق.
واعترف المتهم بنشوب مشاجرة بينه وبين نجل المجني عليه قبل وقوع الجريمة بسبب خلافات الجيرة، فتدخل والده، فأخرج المتهم سلاحا أبيض من طيات ملابسه وطعن المجني عليه فأصيب بجرح في الكتف تسببت في قطع الشريان المتصل بالقلب وفارق الحياة.
كانت البداية بورود إشارة إلى المقدم خالد سيف رئيس مباحث حدائق القبة من أحد المستشفيات يفيد وصول أحد المواطنين يدعى "جميل"، ٤٥ سنة، عامل، مصابا بطعنة في الكتف تسبب في قطع أحد الشرايين المتصلة بالقلب.
وعقب تكثيف التحريات، تم التوصل إلى أن المتهم شاب ثلاثينى وقد ارتكب الكريمة بسبب خلافات الجيرة وأثناء مشاجرة مع جيرانه، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، أخطرت النيابة للتحقيق.