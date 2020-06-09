حبس سيدة 15 يومًا بتهمة الانضمام لـ«داعش»

قررت نيابة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، حبس سيدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ في القضية رقم 818 لسنة 2018 حصر أمن دولة؛ لاتهامها بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.وأسندت النيابة للمتهمة بالقضية رقم 818 لسنة 2018 حصر أمن دولة تهمة الانضمام إلى تنظيم داعش بهدف ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون والإخلال بالنظام العام.