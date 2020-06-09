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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

فيديو توضيحي لإجراءات خدمة نقل الأرقام بين شبكات المحمول

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:54 م
شبكات المحمول
شبكات المحمول
طارق عتمان
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أطلق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم نفسه بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.

وتسهيلًا على الراغبين في تغيير الشبكة مشغلة الخدمة والانتقال إلى شبكة أخرى، نشر الجهاز القومي للاتصالات فيديو توضيح خطوات وإجراءات وشروط قواعد نقل أرقام التليفون المحمول للمستخدمين بين شركات المحمول.

وقال وزير الاتصالات لـ"الدستور" في وقت سابق إن تعديل القواعد المنظمة لانتقال المستخدمين بأرقام هم بين شبكات المحمول جاء وفق توجيهات بالتيسير علي المواطن في تلقي الخدمة وعدم التعنت من مقدم الخدمة مشيرا إلي أنه بدراسة الإجراءات السابقة من قبل الجهاز القومي للاتصالات تبين أن ٨٠% من طلبات انتقال العميل بالرقم نفسه كانت لا يتم الاستجابه لها و20% فقط ما كان يتم تنفيذه مما ادي الي إعادة النظر لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن في هذا الصدد.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أصدر، تقريره حول استجابة شركات المحمول لشكاوى مستخدمي الاتصالات خلال الربع الأول، وكشف الجهاز عن استقبل نحو 52038 شكوى، ما بين شكاوى لخدمات المحمول والإنترنت والتليفون الأرضي، تم الانتهاء من حل 50549 منها بنسبة 97%.

وقال التقرير إن شكاوى صعوبة نقل الأرقام بين المشغلين سجلت نحو 43%، تتضمن رفض نقل الرقم بدون سبب أو عدم الرد على الطلب أو وجود مشكلات فنية بعد النقل، ونحو 18% نسبة شكاوى مشاكل في حساب الاستهلاك أو الفواتير، و13% شكاوى من جودة الخدمة، والتي تشمل مشاكل التغطية وجودة الصوت وانقطاع المكالمات وعدم القدرة على إجراء المكالمة وبطء خدمة الموبايل إنترنت ونحو 8% شكاوى من إيقاف الخدمة لعدم استيفاء جميع البيانات المطلوبة لتفعيل الخدمة، و6% شكاوى اشتراك في خدمة دون رغبة العميل، و4% شكاوى من معاملات نقل الأموال عبر الهاتف المحمول "المحفظة"، و3% شكاوى من عدم وضوح العروض التسويقية أو عدم تطبيقها بالصورة المعلنة، و3% شكاوى سحب ملكية الأرقام من المستخدم من قبل مقدم الخدمة، بسبب عدم استخدام الخط لفترة 90 يوم و2% مشكلات أخرى.



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