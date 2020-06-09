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الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تأمر بضبط مسجل قتل صديقه بسبب المخدرات بدار السلام

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:49 م
ضبط
ضبط
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، ضبط وإحضار مسجل خطر؛ لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلافات حول تجارة المخدرات بمنطقة عزبة "خير الله".

كانت أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان.

كان عثر رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، على جثة شخص مقتولا بمنطقة دار السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة دار السلام، مفاده تلقية بلاغا من الأهالى بوجود جثة شخص بأحد شوارع عزبة خير الله.

وبإجراء التحريات دلت أن تاجر مخدرات قام بطعنه بسكين بسبب خلافات بينهم، وفر هاربا، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء الحادث.

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