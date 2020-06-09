إجراء القرعة العلنية للوحدات السكنية بالعلمين

أجرت مدينة العلمين، اليوم الثلاثاء، القرعة العلنية على المستحقين لعدد 28 وحدة سكنية بحضور جميع المستحقين، وذلك فى إطار من الشفافية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد اعتمد نتيجة تظلمات المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية بمركز ومدينة العلمين بعدد 28 مستحقا للوحدات السكنية الشهر الماضى بعد انتظار ثلاث سنوات.واوضح صلاح أبو الدهب مدير صندوق الاسكان بمحافظة مطروح ان المتظلمين تقدموا بتظلماتهم منذ عام 2017، وتم إجراء المعاينات من خلال اللجنة التنفيذية والشعبية بمجلس مدينة العلمين للوقوف على المستحقين لتلك الوحدات فى اطار اجراءات من الشفافية والالتزام بالضوابط المحددة للحصول على تلك الوحدات.وأشار مدير صندوق الاسكان بمحافظة مطروح، إلى أنه تقدم 30 مواطن بتظلماتهم وتم فحصهم جميعا، وتبين استحقاق 28 فقط لتلك الوحدات مع استبعاد شخصين لعدم استحقاقهم لسفرهم خارج المحافظة.