سجادة خاصة وكمامة.. «أوقاف مطروح» تناقش خطط فتح المساجد

عقد الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع آئمة أوقاف سيوة، التي تبعد عن المحافظة 300 كيلومتر، بحضور الشيخ محمد مرسي عناني مدير الإدارة، والشيخ محمد مصطفى، مدير المتابعة، والشيخ إبراهيم شحاتة، مدير المساجد الأهلية، لوضع الخطط المستقبلية بشأن فتح المساجد مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد وكيل وزارة أوقاف مطروح، في بيان، على اتخاذ الإجراءات الوقائية أثناء تنفيذ الاستعدادات لفتح المساجد والحرص على المسافات المتباعدة بين المصلين وارتداء الكمامات وأخذ كل مصل سجادته الخاصة.وشدد على النظافة الدورية للمساجد والالتزام بالرسم "الكروكي" الوارد من الوزارة، مؤكدا على الانضباط في العمل بروح الفريق وجمع الكلمة ووحدة الصف وبث الأمل وروح التفاؤل.وناقش عبدالبصير بعض المقترحات التي عرضها الآئمة حول فتح المساجد لدراستها وعرضها على الوزارة، مشيرا إلى أنه في انتظار القرارات الوزارية المنظمة، مؤكدا على توطيد علاقات الأخوة والمحبة بين الجميع.