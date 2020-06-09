أحدث ظهور لابنة عمرو دياب الصغرى (صورة)
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:40 م
ياسمين عباسطباعة
شاركت جنا عمرو دياب، متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت جنا عمرو دياب برفقة أصدقائها، وعلقت على الصورة قائلة: "اللعنة عليك"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.
يذكر أن عمرو دياب كان قد فاجأ الجمهور بتعاونه مع ابنته جنا لأول مرة في ألبوم "سهران" من خلال أغنية "جميلة" التي جمعت بينهما.
أغنية "جميلة" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور وجنا عمرو دياب، التي غنت مقطعًا باللغة الإنجليزية. شاهد
وظهرت جنا عمرو دياب برفقة أصدقائها، وعلقت على الصورة قائلة: "اللعنة عليك"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.
يذكر أن عمرو دياب كان قد فاجأ الجمهور بتعاونه مع ابنته جنا لأول مرة في ألبوم "سهران" من خلال أغنية "جميلة" التي جمعت بينهما.
أغنية "جميلة" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور وجنا عمرو دياب، التي غنت مقطعًا باللغة الإنجليزية. شاهد