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محمد العسيري
الثلاثاء 09 يونيو 2020 الموافق 17 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ننشر تفاصيل أولى جولات سكرتير عام مطروح

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:38 م
اللواء أشرف إبراهيم
اللواء أشرف إبراهيم
ياسمين شعيب
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تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، فى أولى جولاته الميدانية، مبنى مركز ومدينة مرسى مطروح لمتابعة انتظام وسير العمل ومناقشة عدد من الموضوعات موجها بالإعداد الجيد لاستقبال موسم الصيف السياحى فور صدور قرارات أو توجيهات من الدولة نحو بدء عودة الحياة لطبيعتها وفقا للالتزام بالضوابط والاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووجه سكرتير عام محافظة مطروح بضرورة الاستعداد بجميع الشواطئ وتجهيزها من دورات مياه وكافتيريات، وكذلك الانتهاء من وضع ضوابط وإجراءات تأجير الشواطئ مع عرض الخطة العامة لموسم الصيف السياحى واستقبال المصطافين بالشكل السياحى والحضارى اللائق.

كما تفقد سكرتير عام محافظة مطروح عدد من الادارات بمبنى ديوان عام المحافظة لمتابعة سير العمل ومدى الانتظام والانضباط خاصة مع الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورنا وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى مع الحفاظ على نظافة الأماكن مشيدًا بجهود العاملين مع تحفيزهم على بذل مزيد من الجهد.
اللواء أشرف إبراهيم
اللواء أشرف إبراهيم
اللواء أشرف إبراهيم
اللواء أشرف إبراهيم
اللواء أشرف إبراهيم
اللواء أشرف إبراهيم
اللواء أشرف إبراهيم
اللواء أشرف إبراهيم
اللواء أشرف إبراهيم
اللواء أشرف إبراهيم

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